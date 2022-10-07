Cumhurbaşkanı Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen Salgın Hastalıklar Sempozyumu’na katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile KKTC Mikrobiyoloji Platformu, Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, Matematik Araştırmaları Merkezi ve Sağlıkta Yöneylem Merkezi iş birliği ile Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde düzenlenen, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’den, konunun uzmanlarını bir araya getiren Salgın Hastalıklar Sempozyumu’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde hazırlanan bu kongrede emeği geçen herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, yakın geçmişte bir salgınla karşı karşıya kaldığımızı ve zorlu bir mücadele süreci geçirdiğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomiyi ve öğrenci akışını durma noktasına kadar getirmiş bir salgınla birlikte KKTC’nin sınırlarını kapatması, karantina uygulanması gibi zor bir durumda, ülkenin nasıl idare edileceğinin düşünüldüğü noktalarda, uzmanların da desteğiyle sıkıntılı sürecin geride kaldığını dile getirerek KKTC’nin, salgını en iyi yöneten ülkeler arasında olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü ile dünyanın çeşitli kurum ve kuruluşlarına, KKTC isminin bu şeklide duyurulduğunu ifade eden Tatar, bunun başında sağlık çalışanları, doktorlar ve hassasiyet gösteren halkın olduğunu söyledi.

Uzmanların değerlendirme ve görüşlerinin oldukça önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yarının ne olacağının belli olmadığını, dünyamızda her türlü salgının yaşanabileceğini dile getirerek bundan sonraki süreçte nelerin olacağının da tecrübesinin kazanılmış olduğunu kaydetti.

“Her zaman ve her konuda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC iş birliği içerisindedir”

Cumhurbaşkanı Tatar; “Salgına her zaman hazırlıklı olmak için tedbir alınması, yasal düzenlemelerin yapılması, birtakım kurum ve kuruluşların salgına karşı hazır olması gerekir. Bunun yanında, bilim dünyasının önerilerini de dikkatli bir şekilde inceleyip uygulamak lazım” dedi.

Her zaman ve her konuda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin iş birliği içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar yapılan çalışmaların, ülkelerimiz için faydalı olacağını düşündüğünü kaydetti.

“Büyük bir potansiyelimiz vardır. Dünyanın her yerinden farklı kuruluşlardan gelen ziyaretçiler vardır. Bilimi ve ilimi en iyi şekilde değerlendirmek gerekir. Fakültelerin çok genç bireyleri olarak sizin bu çalışmaların içerisinde yer almanız, ülkemizin geleceği için çok değerlidir. Zamanı, iletişim olanaklarını iyi değerlendirmek gerekir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar emeği geçenlere, çalışmalarında başarılar diledi.

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07/10/2022 15:07