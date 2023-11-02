Cumhurbaşkanı Tatar Yapay Zeka Politikaları Derneği'ni kabul etti

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02/11/2023

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Cumhurbaşkanı Tatar Yapay Zeka Politikaları Derneği'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Şabanoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

 Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede yapay zeka politikaları konusunda yürütülen çalışmalara destek belirtti.

 Kabulde, derneğin çalışmaları ve düzenlenecek kongre hakkında Tatar’a bilgi verildi. Kabulde Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.

02/11/2023 18:36
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar Yapay Zeka Politikaları Derneği’ni kabul etti
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