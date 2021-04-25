Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Ankara’ya gidiyor

Tatar Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek, ardından Cenevre’ye hareket  edecek

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25/04/2021

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Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Ankara’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de yapılacak 5+BM gayriresmî toplantısı öncesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere yarın Ankara’ya gidiyor.

Tatar, Ankara’nın ardından Cenevre’ye gidecek.

Yarın sabah 09.30’da özel uçakla Ankara’ya hareket edecek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile müzakere heyeti eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. İkili görüşme saat 14.00’te başlayacak.

Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyet daha sonra Cenevre’ye hareket edecek.

 

25/04/2021 13:52
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Ankara’ya gidiyor, haberkibris,
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