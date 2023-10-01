Cumhurbaşkanı Tatar, Yaşlılar Günü mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşlıların haklarına ve yaşlı nüfusun yaşam kalitesine dikkat çekmek amacıyla her yıl 1 Ekim'de kutlanan Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında; "Bugün, yaşlı insanların toplumda saygı görmesi, yaşamlarının daha iyi hale getirilmesi ve yaşlılara daha fazla destek sağlanması için farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir gündür. Yaşlı insanların deneyimlerinden faydalanmak ve onların refahını artırmak önemlidir. Kıbrıs Türk halkı geçmişten beridir atalarına büyük saygı gösteren bir kültüre sahiptir. Hem halk, hem de devlet kurumları olarak yaşlılarımızın daha refah, daha huzurlu, daha mutlu yasayacakları ortamları sağlamamız başlıca görevlerimizdendir. Bu duygu ve düşüncelerle hayatta olan yaşlılarımıza sağlık, ebediyete göç etmişlerimize ise Allahtan rahmet dilerim” dedi.