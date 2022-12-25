Cumhurbaşkanı Tatar, Yayın Yüksek Kurulu'nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yerel seçimde görev yapan Yayın Yüksek Kurulu'nu ziyaret etti, bilgi alışverişinde bulundu.

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25/12/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar, Yayın Yüksek Kurulu'nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yerel seçimde görev yapan Yayın Yüksek Kurulu'nu ziyaret etti, bilgi alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, yerel seçim nedeniyle görevde bulunan Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkan ve personeline yönelik sürpriz bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. 

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Tatar’ı, YYK Başkanı Feyzi Hansel, Koordinatör Ferhat Atik ve seçim çalışmalarında görev alan YYK personeli karşıladı. 

Tatar, ziyareti sırasında, YYK’nın çalışmaları hakkında Başkan Feyzi Hansel ve görevli personelden bilgi aldı.

Feyzi Hansel, Tatar’ı Yayın Yüksek Kurulu’nda görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, teşekkürlerini iletti. 

25/12/2022 17:50
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, Yayın Yüksek Kurulu’
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