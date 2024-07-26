Cumhurbaşkanı Tatar, ''YDÜ Güzel Sanatlar Temmuz Sergisi''nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin ödüllü akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının hazırladığı eserlerden oluşan “Güzel Sanatlar Temmuz Sergisi”nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda dün akşam gerçekleşen açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, temmuzun önemine işaret ederek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın kutlandığı ay olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin başarılarıyla tam teşekküllü bir devlet olduğunu, huzur ve güvenin ülkede devam ettiğini kaydetti.

Sanatın evrensel diliyle tüm dünyaya Kıbrıs Türk halkının medeniyetinin ve maneviyatının paylaşıldığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, geçmiş ile gelecek arasında köprü oluşturması bakımından sanat eserlerinin önemine işaret etti.

Tatar, sergide emeği geçen tüm sanatçıları tebrik ederek, YDÜ ailesinin başarılarının devamını diledi.