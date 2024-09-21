Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ’de ilk dersi verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) 2024-2025 Akademik Yılı resmi açılış törenine katıldı ve “Kıbrıs İçin Yeni Gelecek: İki Devletli Çözüm” konulu ilk dersi verdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar ayrıca YDÜ tarafından düzenlenen Eylül Sergisi'ne de katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, akademik yıl açılışında yaptığı konuşmasında salonda izletilen “Kıbrıs” videosuna değinerek, “Bu video ile son dört yılda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ve uluslararası temaslarımızı, aynı zamanda KKTC’nin tanınma yolunda attığımız adımları birlikte gözden geçirme fırsatı bulduk” dedi.

Kıbrıs Türk halkının köklerinin Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesine uzandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin 1960’tan bu yana maruz kaldığı siyasi ve insani hak ihlallerine dikkat çekti.

Rumların, Kıbrıs Türk tarafını hükümetten çıkarmak için başlattığı saldırıların Ada'daki dengeyi bozduğunu ve Kıbrıslı Türkleri zor durumda bıraktığını belirten Tatar, 1974’te Yunan cuntasının darbesi sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin, garantörlük haklarına dayanarak Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştirdiğini, Ada'ya huzur ve istikrar getirdiğini söyledi.

Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC’nin uluslararası kriterleri karşılayan, demokratik bir devlet olduğunu aktaran Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı devletin yan yana yaşadığını vurguladı.

Tatar, 1968’den bu yana Kıbrıs’ta birçok müzakere süreci gerçekleştiğini belirterek, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulüyle müzakere masasına oturulacağını vurguladı.

Federal temelde çözüm ile Türkiye’nin askeri varlığı ve garantörlüğünün ortadan kaldırılacağını anlatan Tatar, KKTC’nin parçası olacağı iki devletli çözümün kalıcı ve sürdürülebilir bir antlaşma olacağını kaydetti.

Tatar geçmişte söz verilen ancak tutulmayan, doğrudan ticaret, doğrudan uçuş ve doğrudan temas gibi somut adımların atılması gerektiğini belirtti.

Türk Devletler Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda ülke tanıtımı yapıldığını dile getiren Tatar, KKTC’nin sürekli geliştiğini ve güçlendiğini ifade etti.

İnsanoğlunun tarihi ve kişisel yaşamı boyunca zorluklarla karşılaştığını belirten Tatar, “Zorluklar, büyümemiz ve gelişmemiz için gereklidir. Bu ilke, ülkemiz için de geçerlidir. Bugün elde ettiğimiz başarılarla gurur duyuyoruz; bu yolculuk kolay olmadı” diye konuştu.

Konuşmanın sonunda, öğrencilere seslenen Tatar; “Sizleri KKTC’nin birer elçisi olarak görüyorum. Onurlu varoluş mücadelemizi ve haklı davamızı gittiğiniz her yerde, içinde bulunduğunuz her ortamda dile getirin. Bu misyon, hayatınızın ayrılmaz bir parçası olmalı. Bu önemli çabada asla yalnız olmayacaksınız; hep birlikte yürümeye devam edeceğiz” dedi.