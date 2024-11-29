Cumhurbaşkanı Tatar YDÜ’de sergi açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin akademisyen sanatçıları tarafından hazırlanan serginin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, 19 ödüllü sanatçı tarafından hazırlanan, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’ndaki “Güzel Sanatlar Ekim Sergisi” Modern Sanatlar Müzesi için özel olarak hazırlandı.

Aşılışta yaptığı konuşmada Ersin Tatar, sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Eserleri sergilenen sanatçıları tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ’nün sanata, bilime, evrenselliğe ve çalıştaylara büyük önem veren kurumlardan olduğunu ifade etti.

KKTC’nin, haksız ambargo, kısıtlama ve engellemelere rağmen Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak varlığını sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk kültürünün sanata dönüştürülüp gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nin müzeleri ve sergileri ile binlerce eseri muhafaza etmesinin gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kültür ve sanatın insanlığı ileriye taşıyan köprüler olduğunu, maddi değerlerin ve tüketimin peşinden koşulan bir dünyada, sanat ve kültürün, özgürlüğün ve yaratıcılığın ifadesini sunduğunu kaydetti.

Her eserin özgür bir ortamda üretildiğini ve sanatçıların duygu, düşüncelerini açıkça yansıttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Tüm bu eserler birer hazine niteliğinde. Bizler Kıbrıs Türk halkı olarak; özgürlüğün, kültürün ve sanatın değerini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden bu mirası daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.” dedi.

Yerli ve yabancı birçok sanatçının YDÜ’de sergi açtığını ve eserlerin Kıbrıs Sanat Müzesi’nde sergilendiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu eserlerin geleceğe köprü olduğunu ve Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız ambargoların sanat yoluyla aşıldığını ifade etti.