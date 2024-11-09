Cumhurbaşkanı Tatar Yeni Alfabe’ye Destek Verdi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde konferansa katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ortak Türk alfabesine ilişkin açıklamada bulundu.

Samsun’a her gelişinde şehirden daha fazla etkilendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "1950’li yıllardan başlayan o zor yıllarda binlerce insanımızı kaybettik. Kimisi şehit düştü, kimisi kurşuna dizildi. Kıbrıs Türkü'ne bunları yapanlar şimdi bizlerle tekrar Birleşik Kıbrıs kurmak isterlermiş. İngilizler; Birleşik Kıbrıs zamanı bitmiştir, federasyon defteri kapanmıştır. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır” diye konuştu.

Geçen günlerde Erdoğan'ın duyurduğu 'Türk alfabesi'ne dair de konuşan Tatar, "Yeni 4 harfin daha eklenmesiyle Milli birliğin güçlenebilmesi için, aramızdaki o potansiyelin de daha da güçlenebilmesi için dil birliği çok önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçasıdır” dedi.