Cumhurbaşkanı Tatar, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili, Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin 40. yılı dolayısıyla KKTC’ye ziyaret yapan heyeti kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kardeş Azerbaycan devletinin başarıları ve Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığı iş birlikleri bizleri memnun etmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Karabağ Zaferi ile Karabağ’ın Azerbaycan’a ait olduğunun tüm dünyaya gösterilmiş olduğunu belirterek, “Bir kez daha sizin sevincinizi paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

KKTC heyetine Azerbaycan ziyareti sırasında gösterilen yakın ilgiden dolayı da teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bazı siyasi sıkıntılara rağmen biz kendimizi ‘Bir Millet Üç Devlet’ olarak görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Gelecekte barış ve huzur içinde yaşamayı arzu ederken biz her zaman kendimizi en güneydeki Türk devleti olarak gördük. Türk dünyasının kopmaz ve ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının da elbette kendi demokrasisi, bağımsızlığı ve kendi devleti vardır. Büyük coşkuyla KKTC’nin 40. yılını kutlarken bu kutlamalarda sizin de bizimle birlikte olmanız büyük anlam ifade etmektedir. Yeni dönemde Azerbaycan ile ilişkilerimizi iletişim çağında gerek turizmde gerek eğitimde, gerek ticarette gerek kültürel faaliyetlerde daha da ileriye taşıyarak daha yakın ilişkilerde olmayı temenni ediyoruz”.

-Budagov

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili, Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov da konuşmasında, ülkeler arası ilişkilerin daha gelişmesi yönünde partiler arası faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi.

Yeni Azerbaycan Partisi olarak “Bir Millet, Üç Devlet” kapsamında iş birliğinde çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Budagov, Karabağ konusunda Kıbrıs Türklerinin manevi desteğini hissettiklerini belirtti.

Budagov, Türk dünyasındaki Türk devletlerinin yakınlaşmasına ve iş birliğinin artmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Kabulde Başbakan Ünal Üstel ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da yer aldı.