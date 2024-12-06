Cumhurbaşkanı Tatar yeni Fransız Büyükelçi Kolačko ile görüştü

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06/12/2024

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Cumhurbaşkanı Tatar yeni Fransız Büyükelçi Kolačko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne akredite yeni Büyükelçisi Clélia Chevrier Kolačko ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bir saat süren görüşmede Kıbrıs sorunu ele alındı.

Cumhurbaşkanlığındaki görüşmeye Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser de katıldı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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