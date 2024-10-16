Cumhurbaşkanı Tatar: Yeni sınır kapılarının açılması konusu ele alınacak

New Tork’ta BM Genel Merkezi’nde Rum Lider Nikos Hristodulidis ile gayrı resmi akşam yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yemeğin tamamlanmasının ardından basının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yemekte birçok konunun ele alındığını belirterek, ambargo ve izolasyonun sürmesinin etkilerini anlattığını söyledi.

Egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü teyit edilmeden resmi müzakerelere tekrar dönülmeyeceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Tarafının tutumunun değişmediğine işaret ederek, "Ben yeni bir vizyon sundum, çünkü 50 yıl boyunca federal çözüm çabaları başarısız oldu." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile Kıbrıs’ta bir araya gelerek yeni sınır kapılarının açılması konusunu ele alma kararı verdiklerini, taleplerin kabul edilebilir olması halinde bunun gerçekleşeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir sonraki görüşmenin Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla gerçekleşmesi konusunda mutabık kalındığını ifade etti.