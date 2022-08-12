Cumhurbaşkanı Tatar, yeni TC Brüksel Büyükelçisi Uysal’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçisi olarak atanan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Uysal’ı kabul etti.

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12/08/2022
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Cumhurbaşkanı Tatar, yeni TC Brüksel Büyükelçisi Uysal’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçisi olarak atanan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Uysal’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, KKTC’de bulunduğu süre boyunca başarılı çalışmalar yürüten ve Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği’ne tayin olan Bekir Uysal’a, yeni görevinde başarılar diledi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Brüksel Büyükelçisi olarak Uysal’ın, Avrupa’nın merkezi Brüksel’deki çeşitli görüşmelerde, Kıbrıs meselesini en iyi şekilde savunmaya devam edeceğine inanç belirterek milli davanın yürütülmesinde iş birliği içinde çalışmaya devam etmekten mutluluk duyacağını kaydetti.

12/08/2022 14:26
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TAGS: tatar, elçi,
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