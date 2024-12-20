Cumhurbaşkanı Tatar, “Yeni Yıla Birlikte Girelim Partisine” katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde, Mare Monte Girişimci Yadımseverler Derneği himayelerinde “Yeni Yıla Birlikte Girelim Partisine” katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkür ederek, Mare Monte Girişimci Yadımseverler Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu’nu birlik ve beraberlik içerisinde böylesi sosyal faaliyetlere öncülük etmelerinden dolayı kutladı.

2024’ü geride bırakırken, birlikte bu güzellikleri yaşamanın anlamına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, birliktelik içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkarak zorlukların, sıkıntıların aşılanacağına duyduğu inancı ifade etti.

Böylesi anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, etkinliğe katılan engelli bireylere de seslenerek, “Sizleri bu etkinlikte görmek, beni çok mutlu etti, sizler bizim için çok değerlisiniz, devlet olarak her zaman yanınızdayız. Engeller hep birlikte aşılacaktır” dedi.

Konuşmasının sonunda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, herkesin yeni yılını kutlarken, böylesi anlamlı bir etkinlikte bulunmanın onur verici olduğunu kaydetti.