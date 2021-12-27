Cumhurbaşkanı Tatar, Yeniboğaziçi’nde Halkla Buluştu

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27/12/2021

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Cumhurbaşkanı Tatar, Yeniboğaziçi’nde Halkla Buluştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen “Yeni Yıl Pazarı” etkinliğine katıldı.

Yeniboğaziçi Belediyesi Festival Alanı’nda yer alan etkinlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yöresel ürünlerin yer aldığı stantları gezerek esnaf ve halkla sohbet etti; halk dansları gösterisini izledi ve çocuklar için yapılan atölye çalışmasında çocukların çalışmalarını inceledi.

“Yeni Yıl Pazarı” etkinliğin katılan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Tatar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

27/12/2021 10:11
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TAGS: ersin tatar, yeniboğaziçi
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