Cumhurbaşkanı Tatar, Yenicami başkan ve yöneticilerini kabul etti

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31/08/2023

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Cumhurbaşkanı Tatar, Yenicami başkan ve yöneticilerini kabul etti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanı Ahmet Gençosman ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabul yaptığı konuşmada, Yenicami Ağdelen Kulübü yeni yönetim kurulu başkanı ve üyelerine hayırlısı olsun diyerek çalışmalarında başarılar diledi.

Yenicami Başkanı Ahmet Gençosman, geçmişte Yenicami Ağdelen Kulübü başkanlığı yapmış Cumhurbaşkanı Tatar’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

31/08/2023 15:14
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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs
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