Cumhurbaşkanı Tatar, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev’i kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre tarihi bir zaferle beşinci defa yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın İlham Aliyev'i yürekten tebrik eder, seçim sonuclarının tüm kardeş Azerbaycan' a hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’da halk, 7 yıl ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

Sandık çıkış anketine göre, mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, oyların yüzde 93,9'unu aldığını açıklanmıştı.