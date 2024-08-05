Cumhurbaşkanı Tatar: Yetenekli Kıbrıs Türk sanatçılarının başarıları zenginliğimiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Rana Uluçay ve Başkan Yardımcısı Erkan Dağlı’yı kabul etti. Tatar, kabulde yaptığı konuşmada “Yetenekli Kıbrıs Türk sanatçılarının başarıları zenginliğimiz.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’nin yürüttüğü çalışmalar, düzenlediği koro festivalleri ve derneği oluşturan korolar hakkında bilgi aldı.

Tatar, yıllardan beri derneğin çalışmalarını izlediklerini belirterek, yetenekli Kıbrıs Türk sanatçılarının başarılarının ülkenin zenginliği olduğunu dile getirdi.

Uygulanan izolasyonlara rağmen KKTC’nin uluslararası platformlarda temsil edilmesinin büyük bir gurur olduğunu ifade eden Tatar, dernek yetkililerine teşekkür etti.

Yeni yetenekleri kazanmanın önemine işaret eden Tatar; sanat, müzik ve kültürün dünyaya açılan pencere olduğunu, siyasi açıdan haksızlıklara uğrayan bir ülkede sanatla bu engellerin aşılabildiğini söyledi.