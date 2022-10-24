Cumhurbaşkanı Tatar, Yıldırım ve Ayrım’ı ziyaret etti

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24/10/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar, Yıldırım ve Ayrım’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Ersin Tatar, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı, Türkiye’de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Ziyarette, KKTC’nin her daim yanında olan Binali Yıldırım’a, “KKTC halkının sevgisini ve duasını getirdiğini” söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Yıldırım ve Ayrım’a geçmiş olsun temennisinde bulundu.

24/10/2022 15:54
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TAGS: Tatar, Yıldırım, Ayrım,
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