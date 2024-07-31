Cumhurbaşkanı Tatar, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de yükseköğretimin etkin bir şekilde yapılanabilmesi ve geliştirilebilmesi için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini kaydederek, çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesinin önemini dile getirdi.



YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın da, KKTC ve yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları ile ilgili başlatılan bilgi sistemi çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, yeni sistemle KKTC ve yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının yanı sıra üniversitelerin öğretim üyelerinin bilgileri de dahil olmak üzere öğrenci kabulleri, kayıt, işleyiş ve mezuniyet işlemleri gibi konuların da YÖDAK tarafından kontrolünün sağlanacağını belirtti.



Milli Eğitim Bakanlığı ile uyumlu bir çalışma içinde çalışmaların devam ettiğini belirten Hocanın, YÖK’ün YÖDAK’a sıkıntıların aşılması için verdiği teknik desteğin önemine işaret etti.



Hocanın, yükseköğretim alanında güvenilir bir sistem için çalışmaların hızla yürütülmekte olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Tatar’a yürütülen çalışmalar konusunda verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Hocanın, Cumhurbaşkanı Tatar’ı düzenli olarak yürütülen faaliyetler konusunda bilgilendirmeye devam ettiklerini söyledi.

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