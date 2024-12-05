Cumhurbaşkanı Tatar, Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Duman, Antalya Yörük İl Beyi, Antalya İş İnsanları Derneği Başkanı Bilal Köleoğlu ve Kıbrıs Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı Ferit Ergün ile dernek üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Antalya’dan gelen dernek üyelerini kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tatar, KKTC’nin, milli değerleri ve maneviyatıyla bağımsız bir Türk devleti olarak var olmaya ve gelişmeye devam ettiğini belirterek, iletişim çağında Türkiye ile karşılıklı bağların daha da pekişmekte olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye desteğinin devam etmesinin önemine vurgu yapan Tatar, KKTC’de ekonominin kalkınması ve halkın refahının artması için farklı alanlarda gelişmelerin ve yatırımların devam ettiğini belirtti.

Akdeniz’in en güneyindeki Türk devleti olan KKTC’nin milli bir devlet olarak öneminin ve ülkeye ilginin daha da artmakta olduğunu dile getiren Tatar; artık federasyon defterinin kapandığını, bağımsız bir Türk devleti olarak KKTC halkına müreffeh bir gelecek sunabilmek ve Türkiye ile münasebetleri ve gönül köprülerini daha da güçlendirmek için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.