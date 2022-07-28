Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin ve Osmaniye temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

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28/07/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin ve Osmaniye temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Tatar, Ercan Havaalanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Piyade Albay Kadir Bayraklı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde “Kıbrıs’ta Türklerin Varoluş Mücadelesi” başlıklı konferans veren Cumhurbaşkanı Tatar’a fahri doktora unvanı da takdim edilmişti.

28/07/2022 09:15
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TAGS: Cumhurbaşkanı, Tatar,
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