Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü.

Ankara’da ekonomik örgütlerle görüşmeler gerçekleştiren ve KKTC’nin yeni dönemdeki potansiyelini, gelişme imkanlarını anlatan Tatar, özellikle turizm ve eğitimden sonra tarım sektöründeki imkanlara dikkat çekti.

Ankara temaslarını Türk Ajansı Kıbrıs’a değerlendiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarının, çok verimli geçtiğini ifade etti.

KKTC’nin her zaman, her alanda gelişeceğine inandığını ve bugün de inandığını ifade eden Tatar, Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu ve bu önemli destek ve potansiyelin doğru kullanılmasının önemine işaret etti.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile tarım sektörünün büyük önem kazandığını belirten Tatar, KKTC’nin bu alanda gerçekten büyük bir potansiyeli olduğunu, bu çerçevede tarım ve tarıma endeksli sektörleri geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye ile mevcut ilişkilerin geliştirilmesi yanında Türk dünyası ile de ticaretin gelişeceğine inandığını söyleyen Tatar, Ankara ziyaretine bu yüzden büyük önem verdiğini vurguladı ve kendisine eşlik eden Kıbrıs Türk Ticaret Odasına teşekkür etti.

KKTC’de otellerin pandemi sonrası eski potansiyeli yakalayıp sezon normali üzerinde misafir ağırladığını, ülkenin değerinin arttığını, güzel Kıbrıs adasının potansiyelinin daha da artacağını ifade eden Tatar, Üretimin ilk önce ülke için önemli olduğuna dikkat çekti.

Yeni havalimanının da tamamlanmak üzere olduğunu, turist sayısının da buna paralel artacağına işaret eden Tatar, güzel ve verimli geçen temaslarında kendisine eşlik eden ve ağırlayan herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Ankara temaslarında KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile heyeti eşlik etti.

Ankara’da esnaf, sanayi ve ticaret odalarını ziyaret eden ve çok yararlı temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Ercan Havalimanı’nda Cumhurbaşkanlığı yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’da, ekonomik örgütler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Sanayi Odası, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği ile Ankara Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Tatar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Başkent Üniversitesi’ni de ziyaret ederek, konferanslar verdi, Kıbrıs Türk Halkının Kıbrıs konusundaki yeni siyasetini ve yıllardır verdiği mücadeleleri anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, EkoAvrasya Vakfı tarafından düzenlenen toplantıya da katıldı.

29/12/2022 22:04