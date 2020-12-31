Cumhurbaşkanı Tatar, Zaim’i Kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sinema dalında “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görülen Kıbrıslı Türk yazar, senarist ve yönetmen Derviş Zaim’i kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından Zaim’in fotoğrafını da yayımlayarak “Kıbrıslı Türk yazar, senarist ve yönetmen Derviş Zaim sinema dalında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülmüştür. Kendisini tebrik eder, çalışmalarında üstün başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle ödülleri sahiplerine vermişti. Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Zaim'in ödülünü vekaleten filmlerinin uygulayıcı yapımcısı almıştı.

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31/12/2020 09:14