Cumhurbaşkanı Tatar, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, içerisinde bulunulan iletişim çağında, bu tür münasebetlerin artmasının en büyük temennisi olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının geçmiş yıllarda verdiği mücadelede, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye’deki kurum ve kuruluşlarının verdiği desteğin büyük bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

1974 Barış Harekatı’ndan bu yana büyük başarılara imza atıldığını belirten Tatar, izolasyonlar altında olunmasına rağmen, altyapının giderek daha da güçlendiğini belirtti. İki devletli siyaseti sürdürmeye devam ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs Rumları kadar egemen bir halk olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda amaçlarının, Kıbrıs Türk halkının kendi egemenliği ile varlığını sürdürebilmesi ve halk olarak geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin, Türk askerinin varlığı ve Türkiye'nin garantörlüğünün devamından asla vazgeçilmeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; istikrar, barış ve huzur için tümünün bir bütün olarak önemli olduğunun altını çizdi.

Bu çerçevede, ekonomik yapının da güçlenmesinin önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, iş dünyasının desteklerinin artması ile işbirliğinin daha da ileriye taşınması temennisinde bulundu.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Zonguldak ziyaretinden bahsederek, bu ziyaretin kendileri için son derece onur verici olduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz’de, egemen, bağımsız bir Türk devletinin varlığının, Türk dünyası için çok önemli olduğunu belirten Demir, Türk iş dünyası olarak, her konuda Kıbrıs Türkü'nün yanında olduklarını vurguladı ve yapılan çalışmalar hususunda Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.