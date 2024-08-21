Cumhurbaşkanı Tatar, Zonguldak’ta Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi

Temaslarda bulunmak amacıyla Zonguldak’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Gazileri’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar burada yaptığı konuşmada, Zonguldak Gazileri ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Zonguldak’ın Kıbrıs Türkü için büyük anlam taşıdığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 23 Aralık 1963’te gerçekleştirilen Banyo Katliamı’nda Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın, çocuklarıyla birlikte öldürülen eşi Mürüvet İlhan’ın Zonguldaklı olduğunu aktardı.

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı emrini veren dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit’in de Zonguldak milletvekili olduğunu anlatan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük hakkı ile Kıbrıs’a müdahale ettiğini ve tarihi bir karar alındığını vurguladı.

Zonguldak’taki Mehmetçikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5’inci Cumhurbaşkanı olarak ziyaret etmekten onur duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizlerle hasret gideriyorum, kucaklaşıyorum ve size teşekkür etmeye geldim.” dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı üzerinden 50 yıl geçtiğini dile getiren Tatar, “Ağabeylerim olarak beni kucaklamanız benim için büyük bir şeref ve onurdur. Şehit olma pahasına harekata katılmanız, fedakarlık ve kahramanlık göstermeniz önemlidir. Size minnetlerimi sunuyorum ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Beşparmaklar’da Yunanistan’ın desteğiyle silahlanan Rumlar’a karşı Kıbrıs’ta görev yapan Mücahitlerin de mücadelesiyle karadan, havadan ve denizden çıkarma yapılarak başarı sağlandığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın dünyanın birçok yerinde harp okullarında ders olarak okutulduğunu söyledi.

Mehmetçikler ile Mücahitlerin birlikte destan yazdığına işaret eden Cumhurbaşkanı, Mücahitlerin Rum Yunan ikilisine karşı örgütlendiğini ve yıllarca Mehmetçiklerle kucaklaşmanın planını yaptığını kaydetti.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümünde bulunulduğunu belirten Tatar, “Bu milli tarihi unutmayız ve unutturmayacağız. Kolay başarı yakalamadık.” dedi.

-“Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşmeseydi ve KKTC kurulmasaydı, Kıbrıs bir Yunan adası olacaktı”

Avrupa Birliği içinde yer almayan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Türkiye’nin garantörlüğünün son bulması ve Türk askerinin adadan çekilmesi için baskı yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Asla Anavatanımızdan, Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinden vazgeçmeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bağımsız, özgür ve onurlu bir yaşam için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşatılması ve güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, Türk Milletinin Doğu Akdeniz’de havada, karada ve denizde hak ve hukukunun korunması gerektiğine dikkat çekti.

Mehmetçiklerin ve Mücahitlerin Kıbrıs Barış Harekatı’nda buluşmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasına yol açtığını anlatan Tatar, Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk Devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Türk Milleti’nin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nün vatanı ve bayrağı için büyük mücadeleler verdiğini kaydetti.

Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğunun Doğu Akdeniz’deki serhat bekçisi olduğunu ve güvenliği için önemli olduğunu aktaran Tatar, Osmanlı İmparatorluğu’nun 357 yıl Kıbrıs Adası’nı yönettiğini ifade etti.

Türkiye ziyaretlerinde Kıbrıs Gazileri ile buluştuğuna işaret eden Tatar, Kıbrıs’taki tüm anma törenlerine de gittiğine ve Kıbrıs davasını her platformda anlattığına dikkat çekti.

Türk Devletler Teşkilatı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerini aldığını aktaran Tatar, tanınma ve tanıtma açısından önemi bir adım atıldığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması için yurtdışındaki temsilciliklerde çalışma yapıldığını ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Büyükelçilerinin de Kıbrıs Meselesini dünya ile paylaştığını söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün özden gelen haklarını kullanmak ve kendi geleceğini tayin etmek istediğini dile getiren Tatar, “Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşmeseydi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmasaydı, Kıbrıs bir Yunan adası olacaktı. Kıbrıs’ın Yunan Adası olmasıyla, Büyük Yunanistan hayali gerçekleşecek, Mavi Vatan’da hak ve hukuk onların eline geçecekti. Kıbrıs Barış Harekatıyla hayalleri suya düştü.” dedi.