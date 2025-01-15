Cumhurbaşkanı Tatar’a “1974 öncesi Leymosun” kitabı takdim edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “1974 öncesi Leymosun” isimli kitabın yazarı Özay Akif Elder’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde Özay Akif Elder, 1974 öncesinde Leymosun’daki, tarihi, kültürel mirası, ekonomik, sosyal, kültürel yaşamı, kültürel değerleri, gelenek görenekleri konu alan “1974 öncesi Leymosun” adlı kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kitabın kıymetli bir çalışma olduğunun altını çizerek, Kıbrıs Türk tarihine geçen önemli bir eser olduğunu vurguladı. Tatar, Kıbrıs Türk tarihinin değerlerinin yaşatıldığı ve gelecek nesillere aktarıldığı bu eserin, ayrıca, Leymosun'un tarihine de ışık tuttuğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Leymosun ve Leymosun'daki Kıbrıslı Türk belleği için yaptığı çalışmadan dolayı Elder’e teşekkkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.