Cumhurbaşkanı Tatar’a “Ahi sancağı” takdim edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) çalışma ziyaretinde bulundu.

TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül ve heyetiyle görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de esnafa yönelik uygulanan finansal desteklerin KKTC esnafına yönelik de uygulanmasının, refahı ve rekabet gücünü artıracağına inanç belirtti.

TESKOMB Genel Başkanı Akgül, görüşmede, Tatar’a, teşekkür ederek, ziyaretten onur duyduklarını söyledi, Kıbrıs’ın gözleri gibi baktıkları ayrılmaz vatan toprağı olduğunu kaydetti.

Akgül, aynı şekilde KKTC Esnafına da aynı gözle baktıklarını, dertlerini, coşkusunu paylaştıklarını ifade ederek, Kıbrıs’taki esnaf ile ilişkileri ortak projeleri geliştirmeye hazır olduklarını, KKTC’yi sık sık ziyaret ettiklerini kaydetti.

Akgül, Türk dünyasının yeni yüzyılının başlamasına az kaldığını ifade ederek, esnafa yönelik çalışmaları anlattı, KKTC esnafına da Türkiyedeki desteklerin verilmesi, buradaki imkanlara ulaşmasına yardımcı olacaklarını, bu konuda halk bankasının destek verdiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, KKTC’de özellikle küçük esnafa yönelik önemli bir görev üstlendiklerini, finansmana ulaşımlarını sağlamak amacıyla Anavatan Türkiye’nin ve birliğin destek verdiğini ifade ederek, bu katkıya teşekkür etti.

Uygun krediye ulaşmanın esnaf için önemli olduğunu anlatan Deniz, pandeminin esnafa büyük zararı olduğunu, ekonomik sıkıntılar yaşanmasına sebep olduğunu, tüm bu konuları birliğe anlattıklarını ve esnafın uygun finansmana kavuşmasının önünü yeni kooperatif ile açacaklarını söyledi.

Yeni kooperatifin katkısının KKTC esnafına Can suyu olacağını ifade eden Deniz, finansman desteğinden ötürü TESKOMB’a teşekkür etti.

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan da, “Esnaf için daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz. KKTC’de de esnafa olan desteğimizi artıracağız, aynı Türkiye’de olduğu gibi…” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Türkiye Cumhuriyeti’nin başarılarının kendilerini gururlandırdığını, özellikle esnafa yönelik finansmana erişimde verilen desteğin önemine dikkat çekti, birliği tebrik etti.

Tatar, Türk ekonomisine yön veren birliğin önemine vurgu yaparak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile gelişen esnafı tebrik etti, aynı politikaların KKTC’de de uygulanmasının önemine işaret etti.

KKTC’de ikinci bir kooperatifin kurulacak olması ve sağlanacak yeni finansal kaynağın esnafa yönelik bir nefes olacağına işaret eden Tatar, kredi imkanlarının doğru adreslere, yani krediyle üretecek gelişecek iyi kullanacak ve geri ödeyebilecek adreslere verilmesinin en doğrusu olacağını söyledi.

Tatar, KKTC’nin ekonomik yapısının güçlenmesi adına bu kaynakların önemli olduğunu ifade ederek, KKTC’nin ileriye taşınabilmesi için mücadele ortaya koyduklarını, ekonomik yapının güçlendirilmesinin, geleceğe güvenle bakabilesi için önemli olduğunu vurguladı.

KKTC’nin turizm eğitim ve suyun gelmesiyle tarım sektöründe başarıyı yakalayacağına inandığını ifade eden Tatar, Türkiye’nin de desteğiyle KKTC’nin daha da gelişeceğini söyledi.

KKTC’ye uygulanan çağ dışı ambargoların kaldırılması gerektiği konusunda Erdoğan’ın BM’de yaptığı konuşmayı anımsatan Tatar, Kıbrıs’ta iki devlet zemininde yeni siyasetin önemine vurgu yaptı, 2023’ün KKTC ve Türkiye için önemli olduğunu, Türkiye’nin 100. KKTC’nin 40. Yılı olacağını kaydetti.

KKTC’yi güçlendirmenin Türk dünyası için de önemli olduğunu ifade eden Tatar, geçmişte yürütülen çözüm siyasetinin, federal yapıda çözüm istencinin, doğru bir yol olmadığını, Kıbrıs Türk Halkının azınlık durumuna düşeceği, Türkiye’nin adadan çıkacağı bir gidişatı kabul etmeyeceklerini, bu yüzden yeni siyasetin önem taşıdığını vurguladı.

Siyasi mücadelenin temelinde sağlıklı bir devlet mekanizması ve üretim olması gerektiğini, bu yolda finansmana ulaşmanın da büyük önem taşıdığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk Halkının Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğunu söyledi, KKTC’nin gelişimine katkı sağlamak amacıyla verilen desteklere teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Halkının kendini Türkiye’den ayrı görmediğini, resmî para biriminin TL olduğunu ifade eden Tatar, o yüzden esnafa böyle bir destek haberinin müjde nitelediğinde olduğunu söyledi.

Türkiye’deki finans politikasının KKTC’de de uygulanmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk esnafına verilecek desteğe teşekkür etti.

2022 yılı geride kalırken, geride kalan pandemi ve Rusya Ukrayna savaşının pahalılık getirdiğini ifade eden Tatar, “2023 inşallah Barış huzur yılı olacak ve ekonomiye yönelik önemli gelişmeler olacak” temennisinde bulundu.

Turizm yüksek eğitim su projesi tarım alanındaki çalışmaların, KKTC’nin değerini gücünü yükselteceğini ifade eden Tatar, “2023 yılının üretim istihdam ve refahın artacağı bir yıl olacağına inancımız tamdır” dedi.

KKTC’nin farklı sektörlerdeki ilerlemeyle geleceğe umutla baktığını ifade eden Tatar, Finans desteklerinin o yüzden önemli olduğunu, Halk bankasının Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de destek sağlamasının önemli olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a “Ahi sancağı” takdim edildi.

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29/12/2022 11:36