Cumhurbaşkanı Tatar'a 'aşı' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, aşıların Kıbrıs Rum tarafından gelmesi durumunda kabul edilmeyeceğini açıklamasına sendika ve sivil toplum örgütlerinden eleştiri geldi.

KTAMS: HALK SAĞLIĞI HİÇE SAYILIYOR

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, aşı konusundaki açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de ekonomik yönden büyük bir kriz yaşandığını, sağlık sisteminin neredeyse çökme noktasına geldiğini dile getiren Bengihan, “Vakaların artış gösterdiği bu süreçte en büyük umut olan aşı konusunun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından siyasete malzeme edilmesini şiddetle kınıyoruz” dedi.

Tüm dünyada insanların ulaşmaya çalıştığı, güvenilirliği tartışılmayan bir aşıya halkımızın erişimini engellemenin halka yapılacak en büyük kötülük olduğunu söyleyen Bengihan, halk sağlığını hiçe sayan bu tutumunun vebalinin çok ağır olacağını kaydetti.

YKP: HERKESİN AŞIYA ERİŞİM HAKKI VAR

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Covid-19 aşılarıyla ilgili açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi.

Kanatlı, yazılı açıklamasında, Covid-19’a karşı aşılanma sürecinin çok önemli olduğunu, yaşam hakkı ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Murat Kanatlı, Covid-19’a karşı tüm dünyada ciddi bir tartışma söz konusu olduğunu, insanlığın bir kez daha dayanışmanın önemini fark ettiğini ifade etti.

Kanatlı, Covid-19’a karşı geliştirilen aşıların küresel adaletsizliğin geldiği durumu bir kez daha ortaya çıkardığını, yoksul ülkelerin aşıya erişimlerinin kısıtlı olacağını kaydederek, kamusal, kaliteli, ücretsiz, sermayenin insafına terk edilmemiş sağlık sisteminin önemini vurguladı.

Kanatlı, şöyle devam etti:

“YKP net olarak vurgular ki, Covid 19’a karşı din, dil, ırk, mali ve siyasi statü fark etmeksizin herkesin aşılara erişimi mutlaka sağlanmalıdır, “iki devletlilik” gibi yapay tartışmalarla kimse aşıya erişimden mahrum bırakılmamalıdır. Ancak Kıbrıs Türk liderliğinin retçi tavrına karşı gerekirse ara bölgede ya da güneydeki aşılanma alanlarına Kıbrıslı Türklerin taşınarak sorunun çözümü yoluna gidilmesi gerekir.”

İZCAN: AŞILARIN NEREDEN GELECEĞİ ÖNEMLİ DEĞİL

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, aşıların Kıbrıs Rum tarafından gelmesi durumunda kabul edilmeyeceğini açıklamasının, kabul edilmez olduğunu belirtti.

İzcan, konuyla ilgili açıklamasında, aşıların AB tarafından finanse edildiğini, nerden geleceğinin hiçbir öneminin olmadığını, önemli olanın bu kritik aşamada ihtiyaçlı olan Kıbrıs Türk toplumuna ulaştırılması olduğunu vurguladı.

İzzet İzcan, Tatar’ın açıkladığı politikanın devam etmesi durumunda BKP’nin, Kıbrıs Rum tarafıyla temasa geçeceğini ve aşıların ara bölgede belirlenecek noktalarda Kıbrıslı Türklere yapılması için inisiyatif üstleneceğini ifade etti.

KTÖS: SAĞLIK KONULARI SİYASETE ALET EDİLDİ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, aşıyla ilgili açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu açıklamanın Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıslı Türkleri dünyadan soyutlayan politikaları devam ettirmeye yönelik niyetini ortaya koyduğunu iddia etti.

”Sağlık konularını bile siyasete alet edip, kendi insanına ambargo uygulayan bir zihniyetin, topluma verecek hiçbir şeyi olmadığını” öne süren Elcil, “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni Kıbrıslı Rumlara hediye eden anlayışa destek verenlerin derhal Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik ve pasaportlarını iade etmeleri gerektiğin ifade etti.

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14/01/2021 15:22