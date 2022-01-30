Cumhurbaşkanı Tatar’a Beypazarı’nda büyük ilgi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temasları kapsamında davetli olarak geldiği Beypazarı’nda kış sporları etkinliğinin açılışına katıldı.

Tatar, etkinlik alanına gelişinde Kıbrıs türküleriyle ve yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı.

Kıbrıs gazileriyle de bir araya gelen Tatar, burada bulunan Türkiye basınına değerlendirmelerde de bulundu.

Kayseri ve Ankara temaslarının tamamlayan Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu akşam adaya dönmesi bekleniyor.

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30/01/2022 16:14