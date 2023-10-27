Cumhurbaşkanı Tatar’a Çanakkale’de fahri doktora verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde fahri doktora verildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı ve “Mavi Vatan İçerisinde KKTC’nin Stratejik Önemi ve Konumu” konulu ilk dersi verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, fahri doktora töreninin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Öğrenci Yurdu İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

-Açılış töreni

Cumhurbaşkanı Tatar’ı, üniversiteye gelişinde rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu karşıladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı için hazırlanan marş okundu, Çanakkale ve KKTC’ye ait iki türkü seslendirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi’nde yer alan törende açılış konuşmasını rektör Erenoğlu yaptı. Erenoğlu, yeni akademik yılın başarılı geçmesini diledi, dünyada ve özellikle Filistin’deki insanlık onuruna aykırı saldırıları kınadı, bir an önce son bulması temennisinde bulundu. Erenoğlu, üniversite ve çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması öncesinde, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Kıbrıs’taki iki devletli çözümü içeren yeni siyaset ve son gelişmelerle ilgili video gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın özgeçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a fahri doktora tevdi edildi. Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra üniversitede yeni akademik yılın açılış dersini verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisine fahri doktora verilmesinden duyduğu gururu ve mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasında, Çanakkale şehitlerini andı, Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü kutladı ve yeni yüzyılın başarılarla geçmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale’de verilen destansı mücadeleye değinerek, burada kazanılan zaferin Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk halkının da bu mücadelede payı olduğunu vurgulayan Tatar, bu mücadelede Atatürk yanında yer aldığına işaret ederek, Gazimağusa’da Çanakkale şehitlerinin yattığını belirtti.

Türk ve Kıbrıs Türk tarihinin acılar, savaşlar, mücadeleler ve zaferlerle dolu olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının her zaman, her şartta Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni yanında bulduğunu, bölgedeki ulusal milli çıkarların korunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz sömürge döneminde Kıbrıs Türk halkının çok sıkıntılar yaşadığını, Çanakkale’deki esirlerin Kıbrıs’a getirildiğini, Kıbrıs’tan Türklerin Anadolu’ya döndüğünü, tüm bunlar yaşanırken İngiltere’nin Osmanlı’dan kiraladığı adanın Türklere geri verilmek yerine Rum ve Yunan’a bırakılmak istediğini anlattı, adada Türk varlığının korunması için verilen mücadelelerin önemini vurguladı.

“Kıbrıs Türk’tür Türk kalacaktır” diyen Tatar, milli mücadele döneminde Kıbrıs’ta da destan yazıldığını, şimdi de KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı olarak Kıbrıs Türk halkının haklı davası için mücadele verdiğini ve haklarını korumak amacıyla çalıştığını kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasını anlatan ve 1960 cumhuriyetinin kurucu ortağı olan Kıbrıs Türk halkının Rumlar kadar Kıbrıs’ta egemen olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu cumhuriyetin garantörü olduğuna işaret etti.

Milli mücadele yıllarında Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkını yalnız bırakmadığını, şimdi de dünyaya Türkiye’nin desteğiyle iki devletli çözüm siyasetini anlattıklarını ifade eden Tatar, 1974 Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk halkı açısından dönüm noktası olduğunu belirtti.

KKTC’nin bu yıl 40. Yıldönümünü kutlayacağını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkına uluslararası camia tarafından haksızlıkların sürdüğünü, Rumların AB’ye tek yanlı üye alındığını, ortaya çıkan anlaşmalara “evet” diyen Kıbrıs Türk halkının cezalandırıldığını ve verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

Bundan dolayı şimdi iki devletli çözümü savunduklarını kaydeden Tatar, "Bağımsızlık ve egemenliğin yanı sıra Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. Tatar, milli bir siyaset olarak yerini alan yeni siyasetin, baskılara rağmen sürdürüldüğünü, federal bir çözüm için müzakere masasına oturmayacaklarını söyledi.

Filistin’de yaşananların ortada olduğunu ve insanlığa yapılan çirkinliğin kabul edilemez olduğunu ifade eden Tatar, Filistin halkına karşı yapılan saldırıları kınadı, Türkiye’nin sesiyle birlikte kendilerinin sesinin duyulduğunu, o yüzden Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kesimlerine teşekkür etti.

Gazileri de saygıyla yad eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması, varlığının devamı için Türkiye’nin garantörlüğünün vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Kıbrıs meselesinin gençler tarafından gelecek için öğrenilmesi, bilinmesinin önemine işaret eden Tatar, KKTC devletinin bölgesinde, mavi vatanda gelişmesi, güçlenmesi için Türkiye’nin güvenliği için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Herkesi Kıbrıs’ı görmeye davet eden Tatar, KKTC’nin geleceğinin parlak olduğunu, o yüzden hep birlikte KKTC’ye sahip çıkacaklarını vurguladı.

Tatar, KKTC’nin Türk dünyası için de ulusal çıkarlar için önemine vurgu yaptı, birlik beraberlik içinde mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

-Temel atma töreni

Cumhurbaşkanı Tatar, fahri doktora töreninin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Öğrenci Yurdu İnşaatı Temel Atma Törenine de katıldı.

Tatar, burada yaptığı konuşmada da, yeni yurdun öğrencilere ve üniversiteye hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine imza atan üniversite ve öğrencilerini kutladı, Çanakkale ruhunun her zaman yaşamasının önemine vurgu yaptı.