Cumhurbaşkanı Tatar’a kitap takdimi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Işılay Arkan’ın kaleme aldığı “Direniş Hatıralarım Kıbrıs’ta Enosis’e Karşı Mücadelemiz” isimli kitabı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TMT’ye hizmet vermiş bir öğretmen olan Işılay Arkan’ı kabul etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Milli mücadelemize hâlâ daha yapmakta olduğu katkılardan dolayı Işılay Arkan’a teşekkür ederim” dedi.

Kitabın genç nesillere ilham kaynağı olacağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadele ve ortaya koyduğu fedakârlıklarla yaşananları kaleme alarak milli tarihimize katkı yapılmasının önemine vurgu yaptı.