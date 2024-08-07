Cumhurbaşkanı Tatar’a kitap takdimi

Samira Sinjab ve Marten Anders’ın kaleme aldığı “North Cyprus – Conversations – A Country and its faces” isimli kitap Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Samira Sinjab ve Marten Anders’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, kitabın, uluslararası beğeni toplayarak, Amazon’da da en çok listelenenler arasına girdiğine dikkat çekerek, kitabın hazırlamasında emeği geçenleri tebrik etti. Kendisiyle yapılan söyleşinin de eserde yer aldığını ifade eden Tatar, kitaba gösterilen ilgilen duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Adanın son on yıldaki dönüşümüne ışık tutuyor”

Cumhurbaşkanı Tatar, Samira Sinjab ve Marten Anders’ın, Kuzey Kıbrıs’ın manzaralarını, kültürünü ve hızla gelişen sosyo-ekonomik yapısını, kapsamlı ve derinlemesine bir bakış ile anlattıkları eserin, adanın son on yıldaki dönüşümüne ışık tutarak, rehber bir kitap niteliği taşıdığını kaydetti.

Tatar, İngilizce ve Almanca olarak hazırlanan kitabın, adanın henüz keşfedilmemiş zenginliklerini de okuyuculara aktardığını belirtti.