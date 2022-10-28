Cumhurbaşkanı Tatar’a Küresel Diplomasi Ödülü verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Medya Çalıştayı kapsamındaki ödül törenine onur konuğu olarak katıldı.

Lonicera Otel’de yer alan Küresel Başarı Ödüllerinin verildiği gecede, Cumhurbaşkanı Tatar’a Küresel Diplomasi Ödülü takdim edildi.Ödül, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu tarafından verildi.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gecede yaptığı konuşmada, Alanya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Aramızdaki gönül birliğini bir kez daha sizlerin gözlerine baktığımda görüyorum” dedi.

Küresel Gazeteciler Konseyi’nin farklı ülkelerden ve Türkiye’den temsilcilerinin buluşmasının dünyaya verilen bir mesaj olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz biriz, beraberiz ve her yerdeyiz” dedi.

“Kıbrıs bizlerin milli davasıdır, ulusal davasıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardan beridir Kıbrıs Türklerinin bu mücadeleyi Anavatan Türkiye’nin desteğiyle sürdürdüğünü vurguladı.

“Bu dava milli bir davadır, bu dava ortak bir davadır, bu dava Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye’nin müşterek bir davasıdır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, müzakere süreçlerinde ve toplantılarda muhataplarına Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm olması için Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin tanınması gerektiğini söylediğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’ta garantörlüğünü sürdüreceğinin altını çizen Tatar, küresel taşların yerinden oynadığı ve büyük oyunların oynandığı bölgede Türk askerinin Kıbrıs’ta caydırıcı güç olarak mevcudiyetinin ilelebet devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Federasyon ile oynanan oyunun Türkiye’nin garantörlüğünün ortadan kaldırılması ve Türk askerinin adadan çekilmesiyle Kıbrıs Türkü’nün 1974 öncesinden beş beter bir pozisyona sürüklenmesi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, böyle bir tehlikeye karşı hem Kıbrıs’ta hem de Mavi Vatan’da ulusal çıkarların birleştirilip, milli bir pozisyonda sürdürüldüğünü belirtti.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na destekleri nedeniyle teşekkür eden Tatar, verilen desteğin önemli ve değerli olduğunu kaydetti. KKTC’nin bekası, varlığı ve Mavi Vatan’da hidrokarbon zenginliklerinin araştırılması ve hava sahasında üstünlüğün korunmasında birlikte hareket etmenin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin potansiyel gücünün milli davaya verdiği katkı nedeniyle teşekkür etti.

Küresel Gazeteciler Konseyi’nin hem Kıbrıs davasına hem de Türkiye’nin meselelerine büyük katkı yaptığını ifade eden Tatar, Başkan Mehmet Ali Dim ve arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Daha güzel, daha müreffeh geleceğe birlikte kavuşmayı temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, Alanya’nın çok önemli bir turizm potansiyelini yakaladığını ifade etti.

Alanya ile yakın iş birliği içerisinde karşılıklı olarak diyaloğun önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’deki Maraş açılımı ile oluşturulan potansiyelin daha da artırılması ve geliştirilmesiyle, Kıbrıs Türk halkının bütün engellere, izolasyonlara, ambargolara rağmen ekonomik olarak kalkınmasının gönlünden geçen olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ödül törenine telefonla bağlanarak, konuşma yaptı. Çavuşoğlu ödül törenine katılamadığı için üzgün olduğunu belirterek, başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ve diğer davetlileri selamladı. KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının ve tüm Türk dünyasının hakkını savunmaya devam edeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin büyük bir uluslararası basın kuruluşu haline geldiğini belirtti. Onur konuğu olan Tatar ve diğer misafirlere katılımları için teşekkür eden Çavuşoğlu, Tatar’ın Alanya’da bulunmasından onur duyduğunu belirtti. Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da kutladı.

Ürkmezer

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Türk dünyasına yaptığı katkılara dikkat çekerek, organizasyonun hayırlı olmasını diledi.

Dim

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de, konseyin 58 ülke ve 81 ülkede temsilcisi olduğunu belirterek, konseyin tüm Türkiye’de örgütlü olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’tan sonra Türkiye Cumhuriyeti devletine en yakın kişi, bir Türk milliyetçisi, Kıbrıs davasının en büyük savunucusu olduğunu vurgulayan Dim, bu nedenle Cumhurbaşkanı Tatar’a Küresel Diplomasi Ödülü’ne takdim ettiklerini kaydetti.

Gecede, gazeteci-yazar Yavuz Donat ve Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova’ya ödülleri Cumhurbaşkanı Tatar tarafından takdim edildi.

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28/10/2022 23:35