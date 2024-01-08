Cumhurbaşkanı Tatar’a Radyo Efebey’den onur ödülü

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08/01/2024

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Cumhurbaşkanı Tatar’a Radyo Efebey’den onur ödülü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de yayın yapan Radyo Efebey’in Genel Yayın Yönetmeni Ayfun Kaplan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Radyo Efebey’in Genel Yayın Yönetmeni  Ayfun Kaplan, radyosu tarafından düzenlenen 2023 Yılının Enleri’nde “Yılın Onur Ödülüne” layık görülen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ödülünü takdim etti. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, KKTC’nin her zaman Türkiye’nin başarılarından mutluluk duyduğuna, bölgenin en güçlü ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin başarılarının ülkeye yansımalarının önemine değindi. 

Radyonun başarılarının devamını dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, kendisini “Yılın Onur Ödülüne” layık görmeleri dolayısıyla teşekkür etti.

08/01/2024 17:50
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar’a Radyo Efebey’den onur ödülü
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