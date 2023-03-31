Cumhurbaşkanı Tatar'a ülkeye dönüşünde destek gösterisi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü.

İngiltere’de vereceği konferans öncesinde Rum öğrencilerin protestosuna maruz kalan Cumhurbaşkanı Tatar’ı ülkeye dönüşünde vatandaşlar alkışlar, pankartlar ve bayraklarla karşıladı, destek belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kendisini karşılayan herkese teşekkür etti ve egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm siyasetinin sonuna kadar sürdürüleceğini, Kıbrıs Türk halkının hak hukuk adalet mücadelesini asla bırakmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı Ercan’da Meclis Başkanı Zorlu Töre, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, milletvekilleri ve diğer yetkililer ile vatandaşlar karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan’da basın toplantısı düzenleyerek, İngiltere’nin başkenti Londra’da yaptığı temasları değerlendirdi.

Tatar, kendisini karşılamaya gelen herkese teşekkür etti, halkın birlik beraberlik içinde mücadelesini, hak hukuk adaleti egemen eşitliği devletini sonuna kadar savunacağını vurguladı.

Engelleme ve protestoların, Kıbrıs Türk halkının haklı davasında mücadelesini sürdürmesini engellenemeyeceğini ifade eden Tatar, KKTC’ye selametle dönmenin mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

Çok önceden planlan İngiltere ziyaretinde İngiliz Parlamentosu, Kıbrıs Türk sivil toplumu, gençler, İngiliz medyası ve çeşitli yetkililerle çok olumlu temaslarda bulunduklarını anlatan Tatar, King’s Kolej’de de davetli olarak konferans verdiğini kaydetti.

Konferansa katılmasını engellemek için Rum ve Yunan gençlerin çirkin ve üniversiteye yakışmayacak şekilde Yunan bayrakları ve sloganlarla protesto gösterisi yaptığını ifade eden Tatar, ancak bu çirkin saldırıya rağmen konferansı yaptığını ve mesajlarını verdiğini söyledi.

Hadisenin Türkiye, KKTC ve İngiliz medyasında yer aldığını, tüm kesimlerden destek verildiğini ifade eden Tatar, “Sesimizi duyurmamızı engellemeye çalıştılar, bu çağda bu çirkin gösteriyi kınıyoruz. Egemen eşitliğimizi, varlığımızı, hakkımızı, kırmızı çizgilerimizi sadece duymak değil duyurmamıza bile tahammül edemiyorlar” dedi.

Kıbrıs Türk Halkının özgür bağımsız demokratik bir halk olduğunu, kendi hakkını tayin etme hakkı olduğunu ifade eden Tatar, bu gibi eylemlerin haklı davalarını anlatmasını engelleyemeyeceğini, bu gibi olayların kendilerini daha da birleştirdiğini kaydetti.

İngiltere’de tüm kesimlerle çok olumlu görüşmeler yapıp yeni siyaseti anlattıklarını söyleyen Tatar, muhalefete; “Bu işler oturmakla olmuyor. Haklı davamızı yeni siyasetimizi anlatmak zorundayız” dedi.

İngiltere ziyaretine destek olan tüm yetkililere teşekkür eden Tatar, randevuların kolay alınmadığını, bu gibi ziyaretlerin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, deprem acısının da hiç dinmeyeceğini, gittiği her yerde yaşadıkları acıyı dile getirdiğini ifade ederek, yaşadıkları acıyı dile getirdi ve çocuklar ile vatandaşları andı, sevenlerine ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile kederde mutlulukta bir oldukları ifade eden Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da “ülkeye hoşgeldiniz” dedi.

Basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan’da kendisini karşılayan vatandaşları selamladı ve teşekkür etti.

Karşılamada “Kıbrıs Türk’tür Türk Kalacak”, “Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Yalnız Değildir” şeklinde pankartlar açıldı, sloganlar attıldı.

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31/03/2023 21:04