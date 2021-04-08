Cumhurbaşkanı Tatar: Bir anlaşmanın olabilmesi için iki tarafın da onayı gerekiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Birleşik Krallık Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası’ndan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton ile görüştü..

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08/04/2021

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Cumhurbaşkanı Tatar: Bir anlaşmanın olabilmesi için iki tarafın da onayı gerekiyor

5 +BM görüşmesi öncesi ülkemizdeki diplomasi trafiği hız kazandı..

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün Birleşik Krallık Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası’ndan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton ile bir araya geldi. Cumhurbaşkaı Tatar, görüşmede Kıbrıs’da adil ve kalıcı bir anlaşma olabilmesi için her iki tarafın görüşlerinin ne kadar önemli olduğunu teyit ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Birleşik Krallık Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası’ndan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton ile görüştü..

Tatar görüşmede , Kıbrıs’ın gerçeklerine bağlı olarak Kıbrıs’da egemen eşitliğe dayalı adil kalıcı bir anlaşma olabileceğini  ve siyasetlerinin nasıl olacağını anlattıklarını kaydetti.

Tatar, görüşmede Kıbrıs konusunu en iyi bilen ülkelerden birinin garantör ülke İngiltere olduğunu ve büyük sorumlulukları olduğunu  ifade etti. Tatar, Ada’da bir anlaşmanın olabilmesi için iki tarafın da onayının gerektiğini ifade etti. 

BRT

08/04/2021 13:18
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TAGS: ersin tatar,
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