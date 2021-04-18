Cumhurbaşkanı Tatar'dan AB'ye eleştiri

Cumhurbaşkanı Tatar'dan AB'ye eleştiri: Tarafsızlığından söz etmek mümkün değil

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18/04/2021

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Cumhurbaşkanı Tatar'dan AB'ye eleştiri

“KKTC’nin Stratejik Vizyonu” konulu çevirimiçi toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Tatar, AB'yi eleştirerek, " Küçücük nüfusa sahip bir Rum tarafının 85 milyon nüfusa sahip Türkiye için AB içerisinde veto hakkı kullanması haksızlıktır. AB'nin tarafsızlığından bahsetmek mümkün değildir." dedi. 

"AB VAADLERİNİ TUTMADI"

AB’nin Annan Planı döneminde Kıbrıslı Türklere, referandumda ‘evet’ demeleri karşılığında birçok vaade bulunduğunu ancak bunların hiç birini yerine getirmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, AB’nin, Kıbrıslı Rumlara referandumdan ne sonuç çıkarsa çıksın AB’ne alma sözü verdiğini ve referandumda olası bir anlaşmaya ‘hayır’ diyen Rum tarafını kısa bir süre sonra tek taraflı olarak AB’ne aldıklarını anlattı. AB’nin atığı bu adım nedeniyle az bir nüfusa sahip Rum tarafının 85 milyon nüfusa sahip Türkiye için AB içerisinde veto hakkı kullanmasının haksızlığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, AB’nin tarafsızlığından söz etmenin mümkün olmadığını belirtti.

18/04/2021 17:56
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TAGS: ersin tatar, avrupa birliği
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