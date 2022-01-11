Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ahmet Çalık için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk milli futbolcu Ahmet Çalık’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un başarılı stoperi, milli futbolcu Ahmet Çalık’ın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

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11/01/2022 16:32