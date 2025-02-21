Cumhurbaşkanı Tatar’dan Altınay için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi kurucu üyesi, eski bakan, milletvekili ve öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın hayatını kaybetmesinden dolayı mesaj yayımladı.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yazılı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Akdeniz Karpaz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ile Beyarmudu Belediyesi iş birliğinde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen ve katılım gösterdiğim ‘Yaşayan Değerlerimiz Prof. Dr. Mehmet Altınay’ etkinliğinde onore edilen Mehmet Altınay’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Cumhuriyet Meclisi kurucu üyesi, eski bakan, milletvekili ve öğretim üyesi olarak Kıbrıs Türkü’ne hizmetleri bulunan Mehmet Altınay her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Kıbrıs Türkü’nün yetiştirdiği önemli değerlerden sayın Altınay’a Allah’tan rahmet yaslı ailesi ve halkımıza başsağlığı diliyorum”