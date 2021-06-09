Cumhurbaşkanı Tatar’dan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mağusa Belediyesi’ne ziyarette bulunarak, Belediye Başkanı İsmail Arter ile görüştü.

Tatar, yapmış olduğu açıklamada Türkiye Cumhuriyeti’nden aşı takviyesinin devam edeceğini duyurdu.

Dün akşam Türkiye Cumhuriyeti’nden 50 bin doz Sinovac aşısının ülkeye ulaştığını hatırlatan Tatar, daha önce Türkiye Cumhuriyeti’nden 140 bin doz aşının geldiğini, 35 bin doz aşının da AB’den alındığını belirtti.

Yüzde 20’nin üzerinde bir aşılanma oranı ile yaz mevsimine girildiğini söyleyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden daha aşı geleceğini aktardı.

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09/06/2021 20:39