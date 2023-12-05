Cumhurbaşkanı Tatar’dan Ata-Beyit’e ziyaret

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05/12/2023

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Cumhurbaşkanı Tatar’dan Ata-Beyit’e ziyaret


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan’daki temasları kapsamında,Ruslar tarafından katledilen aydınlar için Bişkek’te inşa edilen Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti.

Tatar, ilk olarak, Kompleks içerisinde bulunan, Kırgızistan'da 107 yıl önce yaşanan "Ürkün Olayı" nedeniyle yapılan Ata Beyit Anıtı’nı ve 1938 yılında infaz edilen 138 Kırgız aydın için yapılan anıtı ziyaret ederek, bilgi aldı. 

Ardından büyük Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrinin ve 7 Nisan şehitlerinin bulunduğu alana geçen Tatar, burada Atymatov’un kabri başında dua etti, çiçek bıraktı.

Tatar’a Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu ve Cumhurbaşkanlığı temsilcileri de eşlik etti. 

05/12/2023 14:21
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TAGS: Tatar, Ata-Beyit, ziyaret,
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