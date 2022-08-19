Cumhurbaşkanı Tatar’dan DAÜ’ye ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Ağustos 2022 Cuma günü, saat 10:30’da, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. 2022-2023 Akademik Yılı’na başlamadan önce DAÜ’nün faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleşen ziyarette; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, KKTC Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Anıl Kaya, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri Ersun Kutup ve Halil Orun ile DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da hazır bulundu.

“DAÜ Tarihindeki En Yüksek Doluluk Oranına Ulaştı”

Ziyarette konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında üzerine düşen sorumlulukları arttırarak yerine getirmeyi sürdürdüğünü kaydetti. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) DAÜ’nün %93.72 ile tarihindeki en yüksek doluluk oranına ulaştığını ifade eden Prof. Dr. Hocanın, bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm DAÜ çalışanlarına teşekkür etti. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun üniversitenin önünü açacak kararları hızlı bir şekilde aldığına da dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın, bu başarının ekip işi olduğunu belirtti. DAÜ’nün Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek olan öğrenciler için makul ölçüde burslar verdiğinin ve böylece öğrencilerin ucuz ve kaliteli eğitime DAÜ’de ulaşabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Hocanın, yeni öğrencileri karşılamak için hazır olduklarını ifade etti. KKTC liselerinden mezun olan öğrencilerin yarısından fazlasının da DAÜ’yü tercih ettiğini belirten Prof. Dr. Hocanın, uluslararası bir üniversite olan DAÜ’nün daha da ileri gitmesi için devlet, Vakıf Yöneticiler Kurulu ve özelde Gazimağusa halkıyla beraber bütünleşerek çalışmayı sürdürmenin önemine işaret etti.

“DAÜ’lü Olmaktan Gurur Duyuyoruz”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, bu önemli ve değerli kuruma hizmet etmekten dolayı büyük bir gurur ve sevinç duyduklarını vurgulayarak, elde edilen başarıların bunun bir göstergesi olduğunu belirtti. DAÜ’nün uluslararası arenada büyük bir yol kat ettiğini aktaran Dr. Özcenk, diğer yandan pandemi sürecini de başarılı bir şekilde atlattıklarını kaydetti. Vakıf Yöneticiler Kurulu’na atandıkları zaman DAÜ’nün Times Higher Education dünya üniversiteler sıralamalarında 601-800 bandında olduğunu ve geçtiğimiz yıl 501-600 bandına yükseldiğini aktaran Dr. Özcenk, bu yıl açıklanan Times Higher Education dünya üniversiteler etki sıralamasında ise 201-300 bandına yerleşerek Kıbrıs adası genelinde birinci, Türkiye genelinde ise ikinci bantta yer aldığını hatırlattı. Bunların gurur verici başarılar olduğunu ifade eden Dr. Özcenk, Cumhurbaşkanı Tatar’a bu süreçlerdeki destekleri ve tüm DAÜ çalışanlarına başarılarından dolayı teşekkürlerini iletti. DAÜ’lü olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Dr. Özcenk, DAÜ’nün özelde Gazimağusa’nın, genelde de KKTC’nin eğitimdeki lokomotifi ve incisi olduğunu ifade etti.

“DAÜ’nün Öncülüğünde Neler Başarıldığını Hep Birlikte Gördük”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DAÜ’nün adı içerisinde Doğu Akdeniz’in bulunduğunu ve şu anda Doğu Akdeniz’in KKTC siyasetinin bel kemiği haline geldiğini ifade ederek, KKTC’nin egemen eşitlik temelinde coğrafyadaki varlığını sürdürebilmesi için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Doğu Akdeniz politikasında uyum içerisinde çalışmasının önemine işaret etti. Abdülhamit Han gemisinin yakın denizlerde araştırma yapmasının dünyada haber olduğuna ve bu gemilerin Doğu Akdeniz’de olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ’nün de Doğu Akdeniz’de olduğunu belirterek, kuruluşunda emeği geçenlere bu ismi layık görüp DAÜ’ye verdikleri için hürmet ve saygılarını iletti. Bu ismin büyük bir vizyon ve ileri görüşlülüğü taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, o dönemde Kıbrıs’ta üniversite olamayacağını düşünen bazı zihniyetler olduğunu, ancak buna rağmen ortaya konulan irade ile bu eğitim kurumlarının temellerinin atıldığını ve sonrasında Gazimağusa’nın ve genelde KKTC’nin gelişmesi için DAÜ’nün öncülüğünde neler başarıldığını hep birlikte görebildiklerini kaydetti.

DAÜ’nün liderliğinde ve diğer üniversitelerin de başarılarıyla KKTC’nin nitelikli öğrenci arayışlarının bu yıl Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından açıklanan rakamlarla kendilerini yüreklendirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ’yü elde edilen bu başarıdan dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ’nün başarısının Gazimağusa’nın gelişimi ve KKTC ekonomisinin istenen noktalara gelebilmesi için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. DAÜ’den 100’ün üzerinde ülkeden 70,000’i aşkın öğrencinin mezun olduğunu ve KKTC’nin birer fahri temsilcisi olarak ülkelerine geri döndüklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bunun ekonominin ötesinde siyasi bir boyutu olduğuna da dikkat çekti. Devletin DAÜ’nün başarılı olması için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, geçtiğimiz hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapmış olduğu görüşmede KKTC’de Azerbaycan Cumhuriyeti’nden daha fazla öğrenci görmek istediklerini aktardığını ve kendisinin “Memnuniyetle” cevabını aldığını belirterek, tüm bu gelişmelerin KKTC ekonomisi ve siyasi başarısı için çok önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a DAÜ şapkası hediye edildi.

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19/08/2022 17:17