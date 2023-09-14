Cumhurbaşkanı Tatar’dan Fehim Nevzat’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, English School of Kyrenia (ESK) direktörü ve Kıbrıs Medya Grubu’nun eski yöneticilerinden Bilge Nevzat’ın eşi Fehim Nevzat’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında “Fehim Nevzat’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. İngiltere’de 1974 sonrası öğrencilik yıllarımdan beri tanıdığım, büyük sevgi ve saygı duyduğum Fehim abimin ani ve zamansız vefatı bizleri derinden üzmüştür. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve English School of Kyrenia (ESK) ailesine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.”