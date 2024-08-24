Cumhurbaşkanı Tatar’dan Galip Mendi için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski GKK komutanlarından Galip Mendi’nin vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı , KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı eski komutanlarından KKTC Sivil Savunma Teşkilatı eski başkanlarından Orgeneral Galip Mendi’nin vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Hizmetleri asla unutulmayacaktır. Kendisine Allahtan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, acılı ailesine ve sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun.”