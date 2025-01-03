Cumhurbaşkanı Tatar’dan gazeteci-yazar Sevgül Uludağ’a plaket

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yıllardan beridir Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı gazeteci-yazar Sevgül Uludağ’a teşekkür plaketi takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, gazeteci-yazar Sevgül Uludağ’ı kabul etti.

Sevgül Uludağ’ın, Kıbrıs’taki kayıpların bulunması için ortaya koyduğu katkıların önemini vurgulayan Tatar, Uludağ’a, yardım ve çabaları nedeniyle teşekkür etti.

Görüşmede, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade de yer aldı.