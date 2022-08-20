Cumhurbaşkanı Tatar’dan Gaziantep’teki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

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20/08/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar’dan Gaziantep’teki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep- Nizip karayolunda meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şu şekilde:

“Bugün, Gaziantep- Nizip karayolunda meydana gelen trafik kazası sonucu 16 kişinin hayatlarını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kazada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum”

20/08/2022 14:38
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep
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