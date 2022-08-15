Cumhurbaşkanı Tatar'dan Gazimağusa'nın kurtuluşunun 48. Yıldönümü mesajı…

Cumhurbaşkanı Tatar: Anavatan Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan meşru müdahalesi ile Kıbrıslı Türklerin yıllar boyu süren esaretini sona erdiğini, tüm Kıbrıs’a barış geldiği

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Yıllarca süren esaret ve onurlu bir yaşam için sergilediğimiz direnişin sonunda ilan ettiğimiz devletimizde, hür bireyler olarak güven içerisinde yaşayan halkımız, her koşulda olduğu gibi bundan sonra da devletine sıkı sıkıya sarılarak her alanda çok daha güçlü bir KKTC yaratılması hedefine özveriyle devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan meşru müdahalesi ile Kıbrıslı Türklerin yıllar boyu süren esaretinin sona erdiğini, tüm Kıbrıs’a barış geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa’nın kurtuluşunun 48. Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıslı Türklerin özgürlüğe ve güvenliğe kavuştuğu Mutlu Barış Harekâtı’nın ikinci safhasında Gazimağusa’nın hürriyetinin 48’inci yıldönümünün kutlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Egemenliğimizin, hürriyetimizin ve elde ettiğimiz bağımsızlığımızın nişanesi devletimizden vazgeçmeyeceğiz. Yıllarca süren esaret ve onurlu bir yaşam için sergilediğimiz direnişin sonunda ilan ettiğimiz devletimizde, hür bireyler olarak güven içerisinde yaşayan halkımız, her koşulda olduğu gibi bundan sonra da devletine sıkı sıkıya sarılarak her alanda çok daha güçlü bir KKTC yaratılması hedefine özveriyle devam edecektir.

Devlet kurma erdemine erişen Kıbrıs Türkü, her koşulda devletini geliştirmenin sorumluluğuyla bugün büyük bir çaba sarf etmektedir ve bu çaba artarak sürecektir.

Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras egemenlik, güvenlik ve hür bir yaşam olacaktır. Yıllarca federasyon kisvesi altında amaçlanan, Türkiye Cumhuriyeti’ni Kıbrıs’tan tamamen koparmak, nüfus olarak fazla olan Rum tarafının emeli olan ‘çoğunluk azınlık’ ilişkisini yaşama geçirmekti.

Halkımın desteğiyle göreve gelmemle birlikte, Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içerisinde yürüttüğümüz yeni Kıbrıs siyasetiyle hakkaniyetli, gerçekçi bir anlayış ortaya konmuş ve bu siyaset tüm dünyaya anlatılmaya başlanmıştır.

Geçmişte yaşananlardan ders çıkararak geleceği kurgulamanın sorumluluğunun bilinciyle bugün eşit ve egemen iki devletin iş birliğini öngören çözüm vizyonumuzla yolumuzda emin adımlarla yürüyoruz.

Egemen devletimize, Mavi Vatan’daki hak ve çıkarlarımıza, müktesep haklarımıza ve Anavatan Türkiye’nin her hâl ve koşulda garantörlüğüne sahip çıkmak, tarihe karşı en büyük sorumluluğumuzdur.

Gelişen KKTC ile çok daha gelişmiş bir Gazimağusa yaratılması hedefimizin en büyük adımlarından biri de başbakan olarak görev yaptığım dönemde orta koyduğum Maraş açılımıdır. Hiç kuşkusuz limanı, üniversitesi, turistik tesisleri ve tarihi ören yerleriyle önemli bir yerleşim yeri olan Gazimağusa, Maraş açılımıyla çok daha değerli bir yerleşim yeri ve cazibe merkezi olabilecektir. Maraş açılımı, KKTC'ye hem siyasi hem turizm hem de ekonomik anlamda çok şey kazandırmıştır, kazandırmaya da devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimize bir kere daha Yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum.”

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15/08/2022 18:36