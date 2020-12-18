Cumhurbaşkanı Tatar’dan Haluk Üstügen İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nda büyük kahramanlıklar gösteren Kıbrıs Gazisi Haluk Üstügen’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şunları dile getirdi:

“Kıbrıs Türk halkına özgürlüğü, bağımsızlığı, Kıbrıs’a barış ve huzuru taşıyan Barış Harekatı'na 1'inci Komando Taburu'nda Kıdemli Üsteğmen olarak katılan, Beşparmak Dağları'nda büyük kahramanlıklar gösteren Kıbrıs Gazisi Haluk Üstügen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı dilerim. Halkımız Üstügen'i unutmayacaktır.”

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18/12/2020 14:35