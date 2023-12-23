Cumhurbaşkanı Tatar’dan Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı

ads ads ads ads
23/12/2023

ads
Cumhurbaşkanı Tatar’dan Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. 

Tatar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşlanı Ersin Tatar mesajında,  “Irak’ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullandı.

23/12/2023 11:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: ersin tatar
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.